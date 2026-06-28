Москва28 июн Вести.Оппозиционная партия ФРГ "Альтернатива для Германии" рассчитывает на укрепление экономических отношений с Россией. Такое мнение ИС "Вести" высказала политик, бывший депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен.

В Германии мы, например, сейчас видим, что популярность набирают правые партии, как это в свое время происходило и в Австрии, и в Италии. "Альтернатива для Германии" – это партия, которая сейчас практически лидирует, занимает первое место в немецком государстве. Они в этом году впервые с начала СВО отправили официальную делегацию на Питерский экономический форум (Петербургский международный экономический форум, ПМЭФ. – Прим. ред.). У них есть четкое представление: если мы придем к власти без доступа к дешевым ресурсам, к российским ресурсам, то мы станем похоронным бюро немецкой экономики. Потому что спасти ее другим путем уже нереально