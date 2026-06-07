Москва7 июн Вести.Деиндустриализация Германии усугубилась из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре​​​.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости он отметил, что деиндустриализация ФРГ стала следствием ошибочного энергетического перехода и прекращения поставок энергоносителей из России.

С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция - деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию заявил Котре

Парламентарий также подчеркнул, что немецкие компании хотели бы снова вести бизнес с РФ, но не делают этого из-за давления со стороны Соединенных Штатов.

Между тем немецкая газета Die Zeit написала, что правительство ФРГ уже на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Москвой.