Москва20 июн Вести.Антироссийские санкции являются одной из главных причин нынешних экономических трудностей Европейского союза (ЕС). Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер​​​.

Он также подчеркнул, что в ЕС предпочитают объяснять рост цен и проблемы экономики другими причинами, но основной причиной являются невыгодные самим европейским странам антироссийские санкции.

Это большая тайна у нас [в ЕС], потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит заявил Картайзер

Ранее депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре​​​ признался, что деиндустриализация Германии усугубилась из-за антироссийских санкций. Он отметил, что это произошло из-за ошибочного энергетического перехода и прекращения поставок энергоносителей из России.