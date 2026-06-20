Москва20 июнВести.Антироссийские санкции являются одной из главных причин нынешних экономических трудностей Европейского союза (ЕС). Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Он также подчеркнул, что в ЕС предпочитают объяснять рост цен и проблемы экономики другими причинами, но основной причиной являются невыгодные самим европейским странам антироссийские санкции.
Это большая тайна у нас [в ЕС], потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говоритзаявил Картайзер
Ранее депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре признался, что деиндустриализация Германии усугубилась из-за антироссийских санкций. Он отметил, что это произошло из-за ошибочного энергетического перехода и прекращения поставок энергоносителей из России.