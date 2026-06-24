Картайзер рассказал о влиянии на страны ЕС отказа от российских энергоносителей Картайзер: долги стран ЕС растут из-за политики отказа от энергоносителей РФ

Москва24 июн Вести.Долговая нагрузка стран Европейского союза (ЕС) выросла из-за отказа от российских энергоносителей. Об этом рассказал депутат Европейского парламента Фернан Картайзер.

В беседе с РИА Новости он отметил, что правительства европейских стран дополнительными бюджетными расходами компенсируют последствия роста цен.

На данный момент страны ЕС пытаются субсидировать, мы увеличиваем долг и государственный дефицит в результате политики, которая совершенно нелогична и ни к чему не приводит сказал парламентарий

Он также отметил, что санкции Евросоюза в отношении РФ не дали ожидаемого эффекта.

В свою очередь, в словацкой государственной энергетической компании SPP сообщили, что отказ ЕС от российского газа приведет к зависимости от поставок сжиженного природного газа (СПГ) и не будет означать реальной диверсификации источников энергии.