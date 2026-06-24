Москва24 июнВести.Долговая нагрузка стран Европейского союза (ЕС) выросла из-за отказа от российских энергоносителей. Об этом рассказал депутат Европейского парламента Фернан Картайзер.
В беседе с РИА Новости он отметил, что правительства европейских стран дополнительными бюджетными расходами компенсируют последствия роста цен.
На данный момент страны ЕС пытаются субсидировать, мы увеличиваем долг и государственный дефицит в результате политики, которая совершенно нелогична и ни к чему не приводитсказал парламентарий
Он также отметил, что санкции Евросоюза в отношении РФ не дали ожидаемого эффекта.
В свою очередь, в словацкой государственной энергетической компании SPP сообщили, что отказ ЕС от российского газа приведет к зависимости от поставок сжиженного природного газа (СПГ) и не будет означать реальной диверсификации источников энергии.