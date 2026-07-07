Страны ЕС потеряли после отказа от российских энергоносителей около €3 трлн

Постпредство РФ озвучило, сколько потерял ЕС после отказа от российских ресурсов Страны ЕС потеряли после отказа от российских энергоносителей около €3 трлн

Москва7 июл Вести.Суммарные экономические потери европейских стран из-за их решения отказаться от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро, сообщили в постпредстве РФ при ЕС.

Там отметили, что европейские компании и простые европейцы в полной мере ощутили последствия антироссийской политики Брюсселя. Они проявлялись, в частности, в виде резких скачков цен, подорожания энергоресурсов, падения уровни жизни, а также закрытия промышленных предприятий и их переноса за пределы Евросоюза.

Общие потери стран Европы от отказа от российских энергоносителей, по некоторым оценкам, составляют около трех триллионов евро сказали газете "Известия" в постпредстве РФ

Ранее газета газета Financial Times писала, что газовые хранилища в Европе в текущем году заполнены менее чем на 50%. На таком уровне европейские запасы не находились последние 15 лет. Это грозит ЕС повышением цен для предприятий и домохозяйств.