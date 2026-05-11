Титов рассказал, как отказ от российских энергоносителей повлиял на Европу

Москва11 мая Вести.Отказ от энергоносителей из России привел к "большим волнениям" в Европе. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Европа сегодня меняется после долгого периода пребывания в "тепличных условиях".

[Президент США Дональд] Трамп заставил европейские страны собственными силами обеспечивать безопасность, а от российских энергоносителей они во вред себе отказались сами. Все это вызывает на континенте большие волнения заявил Титов

По его словам, раньше Вашингтон обеспечивал безопасность европейцев, а Москва предоставляла Европе дешевые энергоресурсы.

Ранее эксперт Александр Фролов рассказал ИС "Вести", что Европейский союз находится на пороге крупного энергетического кризиса.