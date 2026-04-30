Москва30 апр Вести.Евросоюз (ЕС) обладает скудными данными о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано. Об этом пишет Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.

Усилия Европы по предотвращению дефицита топлива, вызванного войной с Ираном, сталкиваются с неожиданной проблемой: никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте отмечает газета

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики, в Евросоюзе "очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные" о собственных запасах. Газета также цитирует слова гендиректора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что Европа обладает подобной информаций на ближайшие два месяца, "однако что будет дальше, предсказать сложно".

Существуют стратегические резервы, но нет четкого представления о том, сколько из них уже использовано отметил Майер

Как ранее заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, европейские страны нуждаются в российском топливе ради собственного выживания. По его словам, остатки инстинкта самосохранения ЕС диктуют необходимость принимать более взвешенные решения.

По данным Bloomberg, людям, которые часто пользуются услугами авиакомпаний, в ближайшие месяцы нужно готовиться к дальнейшим проблемам на фоне учащения отмен рейсов и других мер, принимаемых авиаперевозчиками по всему миру из-за роста цен на топливо. Как стало известно, в целях сокращения расходов топлива немецкая авиакомпания Lufthansa намерена аннулировать порядка 20 тысяч рейсов.