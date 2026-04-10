Москва10 апр Вести.Европейские страны могут столкнуться с нехваткой топлива для самолетов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, Европа рискует остаться без авиатоплива уже к лету текущего года.

Стратегические резервы Европы могут оказаться недостаточными для продолжения полетов в разгар лета в ряде регионов. Только две страны имеют запасы керосина на 90 дней говорится в публикации

Как следует из материала, в Италии, например, запасов топлива хватит на 30-60 дней. При этом, добавила газета, в некоторых европейских странах запасов топлива может хватить максимум на десять дней автономной работы.

После этого они приостановят полеты подчеркнуло издание

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новая стратегия Европейского союза, которая заключается в том, чтобы меньше ездить и летать в целях экономии топлива, поражает своей прогрессивностью.