Москва5 июн Вести.Попытки Европы диверсифицировать источники энергии путем отказа от российского газа привели ее к зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ). ЕС следует пересмотреть свои потребности в топливе и пути их удовлетворения. Об этом генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Генсек указал, что для повышения устойчивости энергосистемы Европы необходим целостный подход, который включает и трубопроводные поставки, и СПГ из разных источников.

Попытки диверсификации источников энергии, отказавшись от российского газа, Европа качнула маятник в другую сторону и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, похоже, создала новую зависимость от американского газа. Таким образом, это, возможно, позволило достичь первоначальной цели. С точки зрения долгосрочной системы перспективы, я не уверен, что это решило проблему. Европе нужно будет рассмотреть диверсификацию в более широком смысле, целостно взглянуть на свои долгосрочные потребности и способы их удовлетворения. Я не вникаю в политический вопрос о том, кто с кем должен иметь дело, но просто с точки зрения энергетических систем, я считаю, что Европе нужны как трубопроводные поставки, так и поставки СПГ из разных источников. Это то, что необходимо для повышения устойчивости отметил Мшелбила

По мнению главы ФСЭГ, необходимо рассматривать не одного поставщика, а всю систему, которая обеспечит потоки во всех направлениях, для чего потребуется партнерство. Мшелбила заявил, что в подобном случае нужно отставить политику в сторону и посмотреть, что будет эффективнее для экономического развития.

Глава ФСЭГ также рассказал, как изменится спрос на газ за 30 лет. По его словам, он вырастет примерно на треть. Мшелбила также добавил, что шоки в энергетике будут происходить периодически, поэтому необходимо повышать устойчивость всей системы.