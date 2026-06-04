Москва4 июнВести.Правительство ФРГ уже на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Россией, пишет немецкая газета Die Zeit.
По информации журналистов, немецкие власти проводят постоянные консультации по этому вопросу.
Федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросуговорится в публикации
Уточняется, что немцы преимущественно консультируются с французскими и британскими представителями. Кроме того, пишет газета, в процесс также вовлечены Италия и Польша.
Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль позитивно оценивает визит политика в Россию.