Zeit: власти Германии уже несколько недель готовятся к переговорам с Россией

В Германии рассказали о планах по переговорам с Россией Zeit: власти Германии уже несколько недель готовятся к переговорам с Россией

Москва4 июн Вести.Правительство ФРГ уже на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Россией, пишет немецкая газета Die Zeit.

По информации журналистов, немецкие власти проводят постоянные консультации по этому вопросу.

Федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу говорится в публикации

Уточняется, что немцы преимущественно консультируются с французскими и британскими представителями. Кроме того, пишет газета, в процесс также вовлечены Италия и Польша.

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль позитивно оценивает визит политика в Россию.