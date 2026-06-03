Стало известно, как в Кремле отреагировали на поездку Шредера в Россию Песков: Кремль позитивно оценивает поездку Шредера в Россию

Москва3 июн Вести.Кремль позитивно оценивает поездку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что политик уже прибыл в Москву.

Позитивно. Мы всегда рады видеть гостей сказал Песков

На уточняющий вопрос, будет ли встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и Шредером, пресс-секретарь ответил: здесь без комментариев.

Немецкие СМИ сообщили, что Герхард Шредер находится в Москве. Бывшего канцлера заметили в отеле "Кемпински", расположенного напротив Кремля.