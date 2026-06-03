Москва3 июнВести.Кремль позитивно оценивает поездку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что политик уже прибыл в Москву.
Позитивно. Мы всегда рады видеть гостейсказал Песков
На уточняющий вопрос, будет ли встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и Шредером, пресс-секретарь ответил: здесь без комментариев.
Немецкие СМИ сообщили, что Герхард Шредер находится в Москве. Бывшего канцлера заметили в отеле "Кемпински", расположенного напротив Кремля.