Политолог Рар спрогнозировал скорое начало диалога Германии с Россией Политолог Рар назвал условия для изменения позиции ФРГ по Украине

Москва20 июл Вести.В Германии в ближайшее время могут созреть условия для начала переговорного процесса с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, для изменения жёсткой позиции Берлина необходим жест доброй воли со стороны ЕС, например, назначение переговорщика и сокращение риторики о санкциях.

Рар отметил, что немецкие общественные деятели уже ведут неофициальные контакты с РФ без поддержки властей. При этом в ФРГ понимают, что атаки украинских дронов не меняют ход конфликта, наступления ВСУ не предвидится, а боевые действия истощают бюджет Германии. Эксперт полагает, что в Берлине скоро сочтут момент подходящим для диалога.