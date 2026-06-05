Москва5 июнВести.Европейские страны готовы начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита "ЕС - Западные Балканы".
По словам политика, с европейской стороны не будет недостатка в стремлении вести такие переговоры.
Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцысказал Мерц
Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что правительство Германии уже на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Россией. По информации журналистов, Берлин преимущественно консультируется с французскими и британскими представителями, а также Италией и Польшей.
7 июня в Лондоне пройдет встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. На ней будут обсуждаться возможности проведения переговоров с Россией.