Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине

Мерц высказался о переговорах Европы с Россией по Украине Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине

Москва5 июн Вести.Европейские страны готовы начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита "ЕС - Западные Балканы".

По словам политика, с европейской стороны не будет недостатка в стремлении вести такие переговоры.

Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы сказал Мерц

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что правительство Германии уже на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Россией. По информации журналистов, Берлин преимущественно консультируется с французскими и британскими представителями, а также Италией и Польшей.

7 июня в Лондоне пройдет встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. На ней будут обсуждаться возможности проведения переговоров с Россией.