Канцлер Австрии Штокер выступил за переговоры с Москвой по Украине

Канцлер Австрии Штокер высказался за переговоры с Россией по Украине Канцлер Австрии Штокер выступил за переговоры с Москвой по Украине

Москва19 июн Вести.Австрийский канцлер Кристиан Штокер поддерживает идею проведения переговоров с российской стороной по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал во время общения с прессой по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что важное значение имеет не уровень, на котором ведется диалог, а сам факт проведения переговоров, передает РИА Новости.

Я всегда говорил, что я выступаю за переговоры, за каналы общения, потому что любой мир начинается с переговоров сказал Штокер

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Россией через своих советников для подготовки возможных переговоров по украинской теме.

Между тем издание Politico написало, что контакты руководства ЕС с Москвой вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств.