Москва19 июнВести.Австрийский канцлер Кристиан Штокер поддерживает идею проведения переговоров с российской стороной по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал во время общения с прессой по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Он подчеркнул, что важное значение имеет не уровень, на котором ведется диалог, а сам факт проведения переговоров, передает РИА Новости.
Я всегда говорил, что я выступаю за переговоры, за каналы общения, потому что любой мир начинается с переговоровсказал Штокер
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Россией через своих советников для подготовки возможных переговоров по украинской теме.
Между тем издание Politico написало, что контакты руководства ЕС с Москвой вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств.