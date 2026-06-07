Bild: два евродепутата от партии Вагенкнехт из ФРГ отправились в Москву

Евродепутаты от партии Вагенкнехт отправились в Москву, пишут СМИ Bild: два евродепутата от партии Вагенкнехт из ФРГ отправились в Москву

Москва7 июн Вести.Депутаты Европейского парламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) отправились в Москву. Об этом пишет газета Bild.

По информации журналистов, депутаты планируют встретиться с представителями администрации президента России Владимира Путина, Государственной думы, а также гражданского сообщества.

Депутаты Европарламента от партии ССВ Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург вновь отправились в Москву... Политики… заявили, что хотят подать сигнал против отсутствия диалога между ЕС и Россией говорится в публикации

Ранее газета Die Zeit писала, что правительство Германии на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Россией. По словам Путина, РФ приветствует все политические силы в ФРГ, которые готовы восстанавливать и развивать отношения с Москвой.