Евродепутаты заявили о необходимости диалога с Россией Евродепутаты призвали к новым форматам диалога России и Евросоюза

Москва8 июн Вести.К созданию новых форматов диалога между Россией и Европейским союзом вместо дальнейшей эскалации призвали депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость".

Парламентарии прибыли в Москву 7 июня по приглашению Института Европы Российской академии наук. В рамках визита запланированы встречи с представителями администрации президента России, депутатами Госдумы и представителями гражданского общества.

В заявлении, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, депутаты отметили, что считают необходимым развивать новые механизмы взаимодействия с Россией вместо курса на эскалацию и экономическое противостояние, ведь такая политика наносит ущерб прежде всего странам Европейского союза и Германии.

Фирмених и фон дер Шуленбург также подчеркнули, что нынешняя поездка является продолжением диалога, начатого во время их предыдущего визита в Россию, который состоялся в прошлом году по случаю 80-й годовщины Победы над нацистской Германией.