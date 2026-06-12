Евродепутат Лашшакова: Словакия выступает за диалог с Россией

Евродепутат Лашшакова заявила о необходимости диалога с Россией Евродепутат Лашшакова: Словакия выступает за диалог с Россией

Москва12 июн Вести.Словакия занимает твердую и последовательную позицию касательно важности диалога с Россией, заявила депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

В диалоге важно слушать партнера, понимать его, а также уважать его точку зрения, отметила депутат.

Что касается моего посещения ПМЭФ-2026, то самое главное - это то, что необходимо вести диалог приводит ТАСС слова Лашшаковой

Депутат подчеркнула, что прекращение экономических связей с Россией ничем хорошим для Евросоюза не закончится.

Между тем депутаты ЕП от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Михаэл фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, находящиеся с визитом в России, выступили за сохранение диалога между Москвой и Берлином и выразили несогласие с политикой ЕП.