Москва12 июнВести.Прекращение экономических связей с Россией ничем хорошим для Европейского союза (ЕС) не кончится, заявила депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.
Возведение стен и границ разрушает последние остающиеся каналы связи между Россией и ЕС, отметила депутат.
Это все добром не кончится. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народуприводит РИА Новости слова Лашшаковой
Президент Владимир Путин ранее сообщил, что Москва всегда готова работать с теми, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. Гармоничный путь развития заключается в умении сторон слышать друг друга и понимать общие интересы, подчеркнул Путин.