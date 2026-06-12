Добром для ЕС не кончится: евродепутат об отказе от сотрудничества с Россией

Евродепутат Лашшакова раскрыла, как отказ от связей с Россией повлияет на ЕС Добром для ЕС не кончится: евродепутат об отказе от сотрудничества с Россией

Москва12 июн Вести.Прекращение экономических связей с Россией ничем хорошим для Европейского союза (ЕС) не кончится, заявила депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

Возведение стен и границ разрушает последние остающиеся каналы связи между Россией и ЕС, отметила депутат.

Это все добром не кончится. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу приводит РИА Новости слова Лашшаковой

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что Москва всегда готова работать с теми, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. Гармоничный путь развития заключается в умении сторон слышать друг друга и понимать общие интересы, подчеркнул Путин.