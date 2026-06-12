Депутат ЕП Лашшакова: ЕС уже принял все возможные глупые решения против России

В ЕС признались, что уже приняли все возможные глупые решения против России Депутат ЕП Лашшакова: ЕС уже принял все возможные глупые решения против России

Москва12 июн Вести.Политикам Евросоюза (ЕС) следует делать правильные и разумные шаги, поскольку все глупые решения, направленные против России, уже приняты. На это указала депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

Так она ответила на вопрос ТАСС о том, смогут ли здравомыслящие страны ЕС сломить "тренд безумия", которому Запад следует на протяжении последних нескольких лет.

Я точно не помню, кто это сказал, но есть такое высказывание: политики должны принимать правильные и разумные решения, потому что все глупые уже приняли сказала собеседница агентства

Парламентарий добавила, что европейским политикам давно пора прислушаться к здравому смыслу и к одному из самых здравомыслящих голосов во всем ЕС – к премьер-министру Словакии Роберту Фицо.