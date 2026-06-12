Евродепутат заявила о неминуемости диалога Европы и РФ не позднее зимы Евродепутат Лашшакова: Европе придется начать диалог с РФ не позднее зимы

Москва12 июн Вести.Европе придется начать диалог с Россией не позднее зимы. Об этом заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

По ее словам, такая необходимость будет вызвана ростом цен на электроэнергию в Евросоюзе.

Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу с Россией. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить сказала Лашшакова в интервью ТАСС

Депутат подчеркнула, что европейцам придется отставить в сторону свою идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения.

7 июня президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и глава киевского режима Зеленский провели переговоры. По итогам встречи они опубликовали заявление с пятью условиями для начала процесса урегулирования. В числе таких требований - предоставление гарантий безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил, сохранение заморозки российских активов вплоть до полной компенсации ущерба, немедленное и полное прекращение огня.

По мнению российского МИД, в заявлении европейских лидеров нет ничего нового. Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг, но они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну.