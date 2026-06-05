АдГ: немецкие компании не могут вернуться в РФ из-за давления США

В АдГ объяснили, почему немецкие компании не могут вернуться на российский рынок АдГ: немецкие компании не могут вернуться в РФ из-за давления США

Москва5 июн Вести.Компании из ФРГ, которые ранее ушли с российского рынка и теперь хотят вернуться, не могут этого сделать из-за давления США. Такое мнение выразил Штеффен Котре, депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В разговоре с РИА Новости он заявил, что немецкие предприятия ориентируются на американский рынок, поскольку Вашингтон не позволяет им вести бизнес с РФ.

Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами объяснил Котре

По мнению депутата, такая политика может привести к деиндустриализации Германии.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти ФРГ уже на протяжении нескольких недель готовятся к переговорам с Россией.