Депутат Котре: для запуска "Северного потока" нужна политическая воля в Германии

АдГ: в Германии отсутствует политическая воля для запуска "Северного потока" Депутат Котре: для запуска "Северного потока" нужна политическая воля в Германии

Москва7 июн Вести.Для возобновления работы "Северного потока" требуется политическая воля со стороны Германии, поскольку технические препятствия устранимы, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре​​​ агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Германия обязана ввести "Северный поток" в строй, отметил Котре.

Единственное, что этому мешает, - это политические причины. Все остальные препятствия можно устранить. Технологические вопросы - все это осуществимо приводит РИА Новости слова Котре

По его мнению, в этом вопросе имеет значение только политическая воля.

А ее, к сожалению, нет у тех, кто принимает решения в Германии. Ее нет и на уровне Европейского союза отметил депутат

Заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что Германия заинтересована в возобновлении работы трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" после окончания украинского конфликта.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия приветствует все политические силы в Германии, которые готовы восстанавливать и развивать отношения с Москвой.