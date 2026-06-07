Москва7 июнВести.Для возобновления работы "Северного потока" требуется политическая воля со стороны Германии, поскольку технические препятствия устранимы, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Германия обязана ввести "Северный поток" в строй, отметил Котре.
Единственное, что этому мешает, - это политические причины. Все остальные препятствия можно устранить. Технологические вопросы - все это осуществимоприводит РИА Новости слова Котре
По его мнению, в этом вопросе имеет значение только политическая воля.
А ее, к сожалению, нет у тех, кто принимает решения в Германии. Ее нет и на уровне Европейского союзаотметил депутат
Заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что Германия заинтересована в возобновлении работы трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" после окончания украинского конфликта.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия приветствует все политические силы в Германии, которые готовы восстанавливать и развивать отношения с Москвой.