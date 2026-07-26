Депутат Фронмайер: ФРГ выгодно нормализовать отношения с Россией Политик Фронмайер призвал к восстановлению отношений Германии с Россией

Москва26 июл Вести.Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер на своей странице в социальной сети Х призвал к восстановлению отношений с Москвой.

По его мнению, поддержание нормальных отношений с Москвой отвечает интересам Берлина.

Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии написал Фронмайер

Политик также обвинил немецкие власти в демагогии. Он отметил, что пока другие планируют время после конфликта, в Германии "все еще спорят, можно ли вообще говорить".

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что сегодня Германия вынуждена покупать газ в пять раз дороже, чем в 2020 году. Это происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке и отказа от поставок энергоресурсов из РФ. Российские долгосрочные контракты с демпинговыми ценами были гораздо более выгодными для ФРГ, отмечается в публикации.