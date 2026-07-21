Депутат Фронмайер: задача Германии — защита своих граждан, а не гарантии Украине

Немецкий депутат призвал не лезть в прямую конфронтацию с Россией Депутат Фронмайер: задача Германии — защита своих граждан, а не гарантии Украине

Москва21 июл Вести.Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер выступил с призывом не вступать в прямое столкновение с Россией. Он заявил, что Берлин должен сосредоточиться на собственных национальных интересах, а не на бесконечной поддержке Киева.

Германия в первую очередь: наша задача заключается не в предоставлении бесконечных гарантий безопасности для Украины, а в защите интересов собственных граждан. Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией написал политик в социальной сети X

По его мнению, курс на эскалацию противоречит коренным интересам ФРГ и ее налогоплательщиков.

Ранее в МИД РФ отметили, что Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании.