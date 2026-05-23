В Германии высказались о рисках войны с Россией Вад: ФРГ будет втянута в войну с Россией при нынешнем курсе Берлина

Москва23 мая Вести.ФРГ рискует стать стороной конфликта, если Берлин сохранит нынешний курс, заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

Он отверг вступление Украины в ЕС, заявив, что это "крайне опасно" для Европы.

Если мы будем продолжать в том же духе, мы окажемся втянуты в войну с Россией цитирует его издание Berliner Zeitung

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с предложением сделать Украину "ассоциативным членом" Европейского союза. По плану канцлера ФРГ, это позволит Украине быть официально представленной на саммитах ЕС, а также на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.