Эксперт BSW: вступление Украины в ЕС стало бы для ФРГ прямым путем к войне с РФ

Эксперт BSW: вступление Украины в ЕС приведет Германию к войне с Россией Эксперт BSW: вступление Украины в ЕС стало бы для ФРГ прямым путем к войне с РФ

Москва14 июн Вести.Вступление Украины в Евросоюз стало бы для Германии прямым путем к войне Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен.

Вступление Украины в ЕС из-за положения о взаимопомощи стало бы для Германии прямым путем к войне с Россией. Вдобавок к этому потребовались бы новые миллиарды для коррумпированной Украины. Это абсолютно безответственно. Остановите вступление Украины в ЕС! написала Дагделен на своей странице в соцсети X

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в состав сообщества.

Тем не менее, по данным газеты The Guardian, Киев реализовал лишь 15% от запланированных реформ, необходимых для вступления в ЕС.