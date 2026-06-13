Москва13 июн Вести.Евросоюз готов рассмотреть вопрос о принятии любых стран, которые будут поддерживать идею конфронтации с Россией. Именно этот курс сейчас реализуют элиты ЕС, сообщил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Что касается идеи принятия очередных стран в состав ЕС, то это не идея расширения, а идея действующей европейской элиты по необратимости конфронтации с Россией. То есть делается все, чтобы принять в Европейский Союз страны, которые усилят конфронтационные настроения. Мало Восточной Европы, которая в свое время диктовала конфронтациями, теперь, пожалуйста, Украина, которая воюет непосредственно, и Молдавия, которая очень бы хотела воевать, но ей нечем заявил он

По его мнению, действующие европейские элиты сделали ставку на войну с Россией и на победу над РФ.

Они не просто повоевать вышли, это не развлечение, это достаточно серьезное мероприятие. Понимая, что их позиции тоже слабеют, не только экономически, но и политически в ЕС возможен приход к власти других политиков, и они будут вынуждены продолжать в том или ином виде политику предшественников. Они все равно вынуждены будут продолжать с Россией разговаривать с позицией конфронтации и даже развивать идею общеевропейской войны против России сказал он

Политолог отмечает, что с этой целью также на протяжении последних лет ведется агитационная кампания по приему Украины в Европейский Союз.

Еще Грузия была, но как только у Грузии закончилась конфронтация с Россией, она стала неинтересна Европейскому Союзу в качестве его члена. А там, где конфронтация есть, - там пожалуйста. Если сейчас любая страна постсоветского пространства начнет с России, по крайней мере, нагнетать напряженность на границе, ЕС тут же заинтересуется в ее принятии [в свой состав], потому что это отражение общей внешней политики ЕС. И эту конфронтацию мы никуда не денем до тех пор, пока не одержим геополитическую победу констатировал эксперт.

Ранее политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов заявил, что обещаниям ускоренного членства в Европейском союзе Украины и Молдавии не суждено сбыться, поскольку время крупных расширений прошло.