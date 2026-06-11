Политолог объяснил, почему Украина и Молдавия не вступят в Евросоюз Политолог Кортунов: время безудержного расширения Евросоюза прошло

Москва11 июн Вести.Обещаниям ускоренного членства в Европейском союзе Украины и Молдавии не суждено сбыться, время крупных расширений прошло, заявил в интервью ИС "Вести" политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Предсказать, будут ли выполнены планы Евросоюза по ускоренному принятию Украины и Молдавии с целью усилить антироссийскую повестку, по мнению политолога, не может сейчас в Брюсселе никто.

Мы не знаем, каким будет будущее Европейского союза не только через 20 лет, но даже через пять лет - может быть, даже через три года. Очень многое может поменяться. Могут прийти к власти иные политические силы с другими приоритетами. Могут возникнуть совершенно неожиданные социальные и экономические проблемы, о которых пока что можно только догадываться. Поэтому - да, теоретически, конечно, на горизонте нескольких десятилетий любая страна, граничащая с Европейским союзом, может в итоге стать его членом. Но здесь слишком много факторов неопределенности, и, по крайней мере, мы, наверное, можем с уверенностью констатировать то, что время такого безудержного расширения Европейского союза уже завершилось сказал Кортунов

По словам политолога, Европейский союз может расшириться, но за счет более мелких стран - например, государств Западных Балкан.

Но если говорить о крупных расширениях - скажем, за счет Турции или за счет Украины, то я думаю, что пока что говорить об этом, как минимум, очень и очень преждевременно заметил Кортунов

Повышенное внимание Евросоюза к регионам Южного Кавказа и Центральной Азии в последнее время политолог связывает с жесткой антироссийской позицией ЕС.

Если мы говорим о Грузии, об Армении и о государствах Центральноазиатского региона, эти страны нужны Евросоюзу прежде всего как орудие возможного ослабления России. Насколько это получится, сказать трудно - опять-таки, вопрос денег. Все-таки Европейский союз не имеет значительных ресурсов для того, чтобы вкладывать их в крупные инфраструктурные проблемы на Кавказе, в Центральной Азии - это существенный ограничитель. И, конечно, наверное, очень трудно вообразить, что в каком-то обозримом будущем хотя бы одна из этих стран может стать полноценным членом Европейского союза отметил Кортунов

По его словам, скорее всего, это будет схоже с процессом в отношении Турции.

То есть обещания можно давать на протяжении десятилетий, но обещания, в общем, так и остаются словами, а реальное членство в Евросоюзе удаляется, как удаляется линия горизонта по мере приближения к ней сказал Кортунов

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил: Будапешт не приемлет никаких двойных стандартов, поэтому не даст свое согласие на ускоренное вступление Украины в ЕС.