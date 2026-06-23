Депутат Цырдя заявил что не ждет скорого вступления Молдавии в ЕС

Депутат Цырдя: Молдавия не вступит в ЕС до конца десятилетия Депутат Цырдя заявил что не ждет скорого вступления Молдавии в ЕС

Москва23 июн Вести.Молдавия не вступит в Европейский союз до конца десятилетия. Такое мнение высказал депутат парламента республики от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Ни в 2028, ни в 2029, ни в 2030 году интеграции Молдавии в ЕС не произойдет, предположил он в беседе с "Известиями".

Уже многие европейские чиновники говорят, что ни о какой европейской интеграции Украины не может идти речь, пока там идут боевые действия. А Молдавия сама заявляла, что не собирается отмежевываться от Украины и пойдет с ней до конца пояснил Цырдя

По словам парламентария, саммит ЕС – Молдавия стал скорее политической поддержкой президента Майи Санду, чем реальным шагом к вступлению страны в объединение.

Ранее политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов заявил, что обещаниям ускоренного членства в Европейском союзе Украины и Молдавии не суждено сбыться.