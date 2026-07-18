Москва18 июлВести.Власти Молдавии идут на конфронтацию с Россией и другими странами Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы присоединиться к Европейскому союзу. Об этом журналистам заявила бывший депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
По словам политика, Кишинев отказывается от прагматичной дипломатии, расширения рынка сбыта и восстановления экономических связей с Россией и СНГ.
Вместо этого Молдавия выбирает конфронтацию ради мечты стать частью ЕСсказала Таубер
Она добавила, что молдавским политикам должно быть стыдно за поддержку санкций в отношении России.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Молдавия должна присоединиться к антироссийским санкциям для вступления в ЕС.
В мае сообщалось, что исполнительный комитет СНГ получил уведомление от Кишинева о выходе из ряда ключевых соглашений.