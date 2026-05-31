Глава МИД Молдавии выступил за присоединение страны к Румынии

Москва31 мая Вести.Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Михай Попшой заявил, что не может проголосовать против присоединения страны к Румынии, поскольку часть граждан выступает за объединение с республикой-членом Евросоюза.

В январе президент Молдавии Майя Санду в эфире подкаста The Rest is Politics: Leading сказала, что проголосовала бы за объединение с Румынией в случае проведения референдума, объяснив свою позицию сложной международной обстановкой, трудностями, с которыми страна сталкивается как суверенное государство, а также необходимостью противостояния России. В апреле в беседе с изданием Le Monde она допустила, что объединение с республикой-соседом, находящимся в составе ЕС, могло бы стать сценарием ускоренной евроинтеграции.

Как отметил в эфире радиостанции "Голос Бессарабии" Попшой, "вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным", поскольку в стране "существовало и существует унионистское течение".

Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения подчеркнул глава МИД

Он добавил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится "значительная открытость и поддержка Румынии и Молдавии".

Ранее Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами Содружества​​​ Независимых Государств (СНГ). Страна перестанет быть частью СНГ 8 апреля 2027 года.