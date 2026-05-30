Москва30 маяВести.Депутат молдавского парламента Константин Старыш заявил в интервью ТАСС, что правительство Майи Санду пытается "всеми правдами и неправдами" втянуть Молдавию в Европейский союз, при этом ущемляя язык и культуру страны.
Это еще один элемент того, как агрессивное меньшинство пытается навязать совершенно нормальному большинству свою точку зрения. К огромному сожалению, нынешняя власть ощущает, осознает себя, либо придуривается, либо прикидывается румынамисказал парламентарий
По словам Старыша, переписи населения и социологические опросы показывают, что подавляющее большинство жителей страны считает себя молдаванами и говорит на молдавском языке. Он отметил, что "в той Европе цивилизованной, куда тянут всеми правдами и неправдами, существует только один критерий – самоопределение наций".
Старыш подчеркнул, что попытки навязать Молдавии чужую идентичность противоречат воле народа и культурным традициям страны.
По его словам, правящая партия стремится к денационализации и уничтожению государственности Молдавии, и это очень чувствительный момент для общества. Общество в массе своей хочет строить независимую, суверенную страну, хочет стабильности и нейтралитета.