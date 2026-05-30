Молдавский депутат заявил, что страну насильно втягивают в Европу Депутат Старыш: Молдавию втягивают в Евросоюз "всеми правдами и неправдами"

Москва30 мая Вести.Депутат молдавского парламента Константин Старыш заявил в интервью ТАСС, что правительство Майи Санду пытается "всеми правдами и неправдами" втянуть Молдавию в Европейский союз, при этом ущемляя язык и культуру страны.

Это еще один элемент того, как агрессивное меньшинство пытается навязать совершенно нормальному большинству свою точку зрения. К огромному сожалению, нынешняя власть ощущает, осознает себя, либо придуривается, либо прикидывается румынами сказал парламентарий

По словам Старыша, переписи населения и социологические опросы показывают, что подавляющее большинство жителей страны считает себя молдаванами и говорит на молдавском языке. Он отметил, что "в той Европе цивилизованной, куда тянут всеми правдами и неправдами, существует только один критерий – самоопределение наций".

Старыш подчеркнул, что попытки навязать Молдавии чужую идентичность противоречат воле народа и культурным традициям страны.

По его словам, правящая партия стремится к денационализации и уничтожению государственности Молдавии, и это очень чувствительный момент для общества. Общество в массе своей хочет строить независимую, суверенную страну, хочет стабильности и нейтралитета.