Санду выступила за объединение Молдавии с Румынией ради евроинтеграции Санду: вхождение в состав Румынии позволит Молдавии быстрее интегрироваться с ЕС

Москва28 апр Вести.Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что вхождение ее страны в состав Румынии даст возможность Кишиневу быстрее интегрироваться с Европейским союзом. Об этом она заявила в разговоре с французским изданием Le Monde.

Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь сказала молдавский лидер

Тем не менее она подчеркнула, что подобное решение должны принять большинство граждан республики.

Также президент Молдавии обсудила и другие возможные варианты евроинтеграции, в том числе вхождение в состав ЕС без учета Приднестровья. По ее словам, подобное решение "возможно".

Как ранее заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, Кишинев может пойти на силовое решение приднестровской проблемы. Он напомнил, что в регионе проживают более 220 тысяч граждан России, и Москва в случае необходимости предпримет все необходимые меры для их защиты в соответствии с Конституцией.