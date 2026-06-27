"Слишком далеко зашло": в РФ уверены, что раскачка Молдавии продолжится Эксперт Ветренко: ЕС не оставит Молдавию в покое

Москва27 июн Вести.Ситуация с Молдавией продолжит осложняться, ЕС не оставит республику в покое. Такое мнение ИС "Вести" высказала доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Санкт-Петербург) Инна Ветренко.

На днях нижняя палата Румынии одобрила проект об объединении с Молдавией. Законопроект оппозиции об объединении республики с Молдавией, несмотря на отрицательные заключения правительства и парламентских комиссий, был принят автоматически. Механизм "молчаливого принятия" соответствует регламенту парламента, когда не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.

Молдавию в покое уже не оставят однозначно, потому что привести к власти проевропейскую элиту им удалось. Законодательство страны переформатировать в угоду этой правящей проевропейской элите тоже удалось. Отвернуть Молдавию, даже в большей степени уже и народ страны, от России в сторону Европы, тоже удалось. То есть она Молдавия уже такая, полуготовенькая. Соответственно, что-то нужно до конца решать объяснила Ветренко

Эксперт пояснила, что повлиять на происходящие в Молдавии через Приднестровье представляется невыполнимой задачей.

Его подавили фактически полностью в его воле, в его суверенности, и делать ставку на них сейчас, действовать через них уже не представляется возможным. Понятно, что очень много молдаван против этой интеграции [с Румынией]. А ее нельзя назвать интеграцией, надо правильно называть - аннексия. Мягкая сила, за счет которой можно было повлиять и напомнить о нашем российском влиянии, уже немного у нас потеряна. Мы чуть-чуть упустили время, и сейчас нагнать его сложно. Зато Европа это время не упускала, они проработали все считает Ветренко

Ранее бывший президент Молдавии, глава молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил, что если президент Молдавии Майя Санду попытается объединить Молдавию с Румынией, то весь регион ждет дестабилизация.