Москва15 июнВести.Весь регион столкнется с дестабилизацией, если президент Молдавии Майя Санду попытается объединить Молдавию с Румынией, заявил бывший президент Молдавии, глава молдавской Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.
Подобную задачу могут поставить Санду ее западные кураторы, отметил Додон.
Гагаузия, Приднестровье, да и в целом более 70% граждан Молдавии против такого сценария. Это может привести к дестабилизации Молдавии и всего регионаприводит ТАСС слова Додона
Бывший президент подчеркнул, что Молдавия рискует лишиться Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией, а дестабилизация в регионе негативно отразится на ситуации в Румынии.