Додон рассказал, к чему приведет попытка Санду объединить Молдавию с Румынией Додон: попытка Санду объединить Молдавию с Румынией опасна для региона

Москва15 июн Вести.Весь регион столкнется с дестабилизацией, если президент Молдавии Майя Санду попытается объединить Молдавию с Румынией, заявил бывший президент Молдавии, глава молдавской Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

Подобную задачу могут поставить Санду ее западные кураторы, отметил Додон.

Гагаузия, Приднестровье, да и в целом более 70% граждан Молдавии против такого сценария. Это может привести к дестабилизации Молдавии и всего региона приводит ТАСС слова Додона

Бывший президент подчеркнул, что Молдавия рискует лишиться Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией, а дестабилизация в регионе негативно отразится на ситуации в Румынии.