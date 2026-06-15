Додон: Запад хотел открыть второй фронт против России в Приднестровье Додон: Запад хочет открыть второй фронт против России в Приднестровье

Москва15 июн Вести.Украина и ее западные союзники попытались открыть второй фронт против России на приднестровском направлении, заявил бывший президент Молдавии, глава молдавской Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

На фоне украинского конфликта приднестровский вопрос встал гораздо жестче, отметил Додон.

После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада и Украины было бы важным тогда, а я думаю, это актуально и сейчас, открыть второй фронт. То есть затянуть Россию в боевые действия и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении приводит ТАСС слова Додона

По его мнению, открытия второго фронта против России удалось избежать. Однако о призывах Запада открыть второй фронт с Россией заявляла и Грузия, напомнил Додон.

Между тем в случае объединения с Румынией Молдавия рискует лишиться Приднестровья и Гагаузии, а весь регион столкнется с дестабилизацией, подчеркнул Додон.