Додон: Молдавия потеряет ряд регионов в случае объединения с Румынией

Додон предрек, чего следует ждать Молдавии при объединении с Румынией Додон: Молдавия потеряет ряд регионов в случае объединения с Румынией

Москва7 июн Вести.Молдавия рискует лишиться Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией. Об этом пятый президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал в интервью "Ленте.ру".

Он отметил, что против подобного развития событий выступает большинство жителей Молдавии.

Нынешняя Молдова потеряет ряд регионов. Гагаузию, Приднестровье и так далее сказал он

Кроме того, дестабилизация в регионе, сказал он, негативно отразится на ситуации в Румынии.

Ранее Додон сказал, что население Молдавии, как показывают опросы, считает Россию дружественной страной, несмотря на политику властей республики.