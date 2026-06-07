Москва7 июнВести.Молдавия рискует лишиться Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией. Об этом пятый президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал в интервью "Ленте.ру".
Он отметил, что против подобного развития событий выступает большинство жителей Молдавии.
Нынешняя Молдова потеряет ряд регионов. Гагаузию, Приднестровье и так далеесказал он
Кроме того, дестабилизация в регионе, сказал он, негативно отразится на ситуации в Румынии.
Ранее Додон сказал, что население Молдавии, как показывают опросы, считает Россию дружественной страной, несмотря на политику властей республики.