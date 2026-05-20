Запад пытается открыть второй фронт на северо-западе России, считает эксперт Кнутов

Москва20 мая Вести.Запад пытается обострить обстановку на северо-западной границе с Россией и открыть второй фронт. Об этом военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил ИС "Вести".

При этом он отметил, что попытки были сделаны во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Запад с северо-запада нашего пытается обострить обстановку и по сути делать все, чтоб открыть второй фронт. В Литве сегодня объявлялась тревога. Вот этот вот героический министр иностранных дел Литвы, который вчера планировал стереть с лица земли пусковые установки наших ракет и комплексы ПВО, этот героический министр сегодня спрятался в бункере… Вчера был сбит украинский дрон, причем сбивала его группа истребителей румынских, которые сейчас осуществляют патрулирование по противовоздушной обороне в данном регионе рассказал Кнутов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие страны Прибалтики своими агрессивными заявлениями хотят подтвердить, что еще существуют.