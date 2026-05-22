Москва22 мая Вести.Страны Запада всерьез популяризируют идею создать в Азии новый военный альянс – аналог НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, Запад продвигает такую инициативу, руководствуясь утверждениями о якобы угрозах, исходящих из пространства Южно-Китайского моря и зоны Тайваньского пролива.

Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну, и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже