Москва22 маяВести.Страны Запада всерьез популяризируют идею создать в Азии новый военный альянс – аналог НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам дипломата, Запад продвигает такую инициативу, руководствуясь утверждениями о якобы угрозах, исходящих из пространства Южно-Китайского моря и зоны Тайваньского пролива.
Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну, и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубежезаявил Лавров в ходе пленарного заседания Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии
