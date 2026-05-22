Москва22 мая Вести.Британские военные провели симуляцию вымышленного нападения России на Североатлантический альянс в лондонском метро, заявило агентство Bloomberg.

Учения прошли на станции Чарринг-Кросс и получили название Arrcade Strike. На них сотни британских солдат отрабатывали реакцию на гипотетическую атаку России в Эстонии.

Ежедневно они перерабатывали терабайты данных, чтобы направлять против вторжения виртуальные средства - включая дроны и роботов. При помощи искусственного интеллекта и новой системы боевого взаимодействия под названием ASGARD они следили за симулированным конфликтом в Эстонии на гигантских интерактивных картах говорится в публикации

В рамках симуляции военные смогли спланировать ответные действия всего за два часа вместо трех дней, как подобная задача потребовала бы ранее, однако британские военные чиновники усомнились, что этот результат можно повторить в реальной ситуации.

Чиновники заявили, что эффективность, достигнутая на учениях, не может быть повторена в реальности по простой причине: Великобритания недостаточно быстро закупает необходимые технологии написало Bloomberg

Ранее спецподразделения Британии приняли участие в военных учениях "Троянские следы". Помимо них были задействованы военные Грузии, США, Польши, Испании и Румынии.