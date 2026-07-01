Назван главный козырь Санду в переговорах по Украине и Приднестровью Эксперт назвал главный козырь Санду в переговорах по Украине и Приднестровью

Москва1 июл Вести.Президент Молдавии Майя Санду может попытаться "засунуть" решение приднестровского вопроса "в один пакет с Украиной" без угроз начала военного конфликта. Такое мнение ИС "Вести" озвучил член Изборского клуба, военный публицист, автор Telegram-канала "Рамзай" Владислав Шурыгин.

По его словам, сейчас оказывается очень серьезное психологическое давление на Приднестровье и, прежде всего, на Россию.

Потому что главный козырь Санду все-таки в другом, не в том, что она может взять и начать боевые действия. Пока до этого может не дойти. Но проблема в том, что Приднестровье абсолютно отрезано от России. На сегодняшний момент Молдова вообще не позволяет, условно говоря, никаких контактов между Россией и Приднестровьем даже на ... бытовом уровне. То есть, если человек уехал в Россию и, соответственно, это будет зафиксировано, то вполне вероятно, что на его обратном пути у него возникнут очень большие проблемы ... Поэтому Санду, безусловно, может попытаться ... засунуть решение приднестровского вопроса в один пакет с Украиной. Но я не думаю, что кто-либо в здравом уме в России, в российской дипломатии на это согласится сказал Шурыгин

Ранее Майя Санду заявила, что при обсуждении возможного мирного договора между Россией и Украиной Евросоюз будет учитывать и необходимость вывода российских войск из Приднестровья.