Москва19 апр Вести.Украина способна вторгнуться в Приднестровье и захватить непризнанную республику, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью на русском языке на YouTube-канале "Маленькая страна".

По словам Буданова, в ходе вторжения в Приднестровье Киеву придется применить оружие.

Без единого выстрела — я, например, в это не верю. Если поставить вопрос, можем ли мы это сделать, конечно, можем. С выстрелами, но можем сказал Буданов

В то же время он заявил о "преждевременности" сценария вооруженного захвата Приднестровья.

Глава офиса президента Украины отметил, что Россия хочет сохранить свой контингент в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), в то время как Киев считает, что "он там лишний".

Конкретных переговоров по войскам в Приднестровье в рамках украинского урегулирования, по словам Буданова, не ведется.

Нам хватает пока фронта на востоке и севере нашей страны. В контексте войны, естественно, это упоминается... Но это не является принципиальным вопросом сейчас добавил Буданов

Контингент РФ в Приднестровье назван угрозой в новой военной стратегии Молдавии. Несколько дней назад Молдавия объявила персонами нон грата командование войск РФ в Приднестровье.

