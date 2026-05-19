Москва19 маяВести.В Приднестровье зафиксировали установление украинской стороной инженерных сооружений и минных заграждений на украинско-приднестровской границе. Об этом заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос агентству РИА Новости.
Он отметил, что иных активных действий на границе Украины и ПМР в настоящее время не зафиксировано.
Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид, так называемых "зубов дракона", проволочных препятствий, минных загражденийзаявил Гебос
В апреле руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина способна вторгнуться в Приднестровье и захватить непризнанную республику. Вскоре после этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия со всей серьезностью относится к звучащим с Украины угрозам взять под контроль Приднестровье.