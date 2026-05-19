В Приднестровье заявили о попытках Украины минировать границу с ПМР Гебос: Киев пытается минировать украинско-приднестровскую границу

Москва19 мая Вести.В Приднестровье зафиксировали установление украинской стороной инженерных сооружений и минных заграждений на украинско-приднестровской границе. Об этом заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос агентству РИА Новости.

Он отметил, что иных активных действий на границе Украины и ПМР в настоящее время не зафиксировано.

Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид, так называемых "зубов дракона", проволочных препятствий, минных заграждений заявил Гебос

В апреле руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина способна вторгнуться в Приднестровье и захватить непризнанную республику. Вскоре после этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия со всей серьезностью относится к звучащим с Украины угрозам взять под контроль Приднестровье.