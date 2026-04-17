Москва17 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дистанционно минировать объекты критической инфраструктуры в Донбассе, заявил глава компании гуманитарного разминирования "Эмерком-демайнинг" Богдан Пилипчук в интервью ТАСС.
В тылу ВСУ пытаются делать пакости, подбрасывают всякие гадости - дистанционное минирование. Это случается редко, но иногда бывает. На объектах критической инфраструктурыприводит ТАСС слова Пилипчука
Между тем плотность минирования в Донбассе является одной из наиболее высоких в мире. Для поиска и разминирования взрывоопасных предметов компания до конца года внедрит искусственный интеллект, заключил Пилипчук.