Посол Украины в Кишиневе: ВСУ провели минирование границы с Приднестровьем

Москва14 апр Вести.Украинские вооруженные силы заминировали границу с Приднестровьем на молдавском направлении и оснастили ее системами технического наблюдения. Об этом сообщил посол Украины в Кишиневе Паун Роговей.

Там речь идет не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка отметил дипломат в подкасте для издания Ziarul de Garda

По его словам, такие меры предприняты из-за отсутствия контроля со стороны молдавских властей над непризнанной республикой, где дислоцирована оперативная группа российских войск. Она проводит миротворческую миссию и охраняет склады с боеприпасами в селе Колбасна, отметил дипломат.

Еще в августе 2025 года Госпогранслужба Украины начала возводить военную дорогу и монтировать тепловизионные камеры вдоль этой границы. В украинском ведомстве заявляли, что эти сооружения позволят пограничникам быстрее перемещаться и оперативно реагировать на возможные "изменения в обстановке".