Санду: вопрос Приднестровья поднимут на переговорах с РФ по Украине

Тему Приднестровья могут поднять при обсуждении мирного соглашения РФ и Украины Санду: вопрос Приднестровья поднимут на переговорах с РФ по Украине

Москва28 июн Вести.При обсуждении возможного мирного договора между Россией и Украиной, Евросоюз будет учитывать и необходимость вывода российских войск из Приднестровья. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире Pro TV Chișinău, передает Moldpress.

По ее словам, присутствие российских военных в Приднестровье - наибольшая проблема этого региона.

Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы [с европейскими властями] обсуждаем и Приднестровский регион…Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему заявила Санду

Президент Молдавии подчеркнула, что вопрос Приднестровской Молдавской Республики будет решаться в контексте еровинтеграции, но подчеркнула, что речь идет именно о мирном выводе войск РФ.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч жителей Приднестровья подали заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке с 25 мая.