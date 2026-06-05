Озеров: Россия готова вывести миротворцев из ПМР только в результате переговоров

Посол РФ озвучил условие для вывода миротворцев из Приднестровья Озеров: Россия готова вывести миротворцев из ПМР только в результате переговоров

Москва5 июн Вести.Решение о выводе российских миротворческих сил из Приднестровья может быть принято исключительно по итогам переговорного процесса, который ведется в формате "5+2".

Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, российская сторона неоднократно подтверждала свою позицию: Москва готова на вывод войск, но это должны быть согласовано в результате переговоров.

Формат "5+2" подразумевает участие Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, а также России и Украины в качестве стран-гарантов, посредником является ОБСЕ. Евросоюз и США при этом выступают как наблюдатели.