Москва5 июнВести.Решение о выводе российских миротворческих сил из Приднестровья может быть принято исключительно по итогам переговорного процесса, который ведется в формате "5+2".
Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
По его словам, российская сторона неоднократно подтверждала свою позицию: Москва готова на вывод войск, но это должны быть согласовано в результате переговоров.
Формат "5+2" подразумевает участие Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, а также России и Украины в качестве стран-гарантов, посредником является ОБСЕ. Евросоюз и США при этом выступают как наблюдатели.