Посол Озеров озвучил ключевое условие сотрудничества России и Молдавии Посол Озеров: Россия готова сотрудничать с Молдавией в случае ее нейтралитета

Москва21 июн Вести.Москва открыта к сотрудничеству с Кишиневом в любых проектах исключительно при соблюдении политического нейтралитета в международных отношениях, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

По его словам, российская сторона "открыта к сотрудничеству" с Молдавией, однако видит, что та сама предпринимает действия, делающие невозможными партнерство государств "на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет".

Как подчеркнул дипломат, между Россией и Молдавией возможна реализация проектов в любой сфере, но лишь в случае сохранения твердой правовой основы в рамках двусторонних отношений.

Я имею в виду договор о дружбе и сотрудничестве, сохранение соглашения 1992 года. И если сама Молдавия сохранит свою приверженность нейтралитету в международных отношениях, политическому нейтралитету, что мы пока, к сожалению, не наблюдаем сказал Озеров в интервью РИА Новости

В рамках соглашения о принципах мирного урегулирования от 1992 года российские миротворцы находятся в зоне приднестровского конфликта для обеспечения безопасности. Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск из региона.

Отношения РФ и Молдавии пошли вниз по накатанной после прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что при нынешней власти Молдавия стремится стать недружественной для России страной.

Ранее посол Озеров заявил, что решение о выводе российских миротворческих сил из Приднестровья может быть принято только по итогам переговорного процесса, который ведется в формате "5+2". Он подразумевает диалог сторон конфликта – Приднестровья и Молдавии – при посредничестве России, Украины, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также наблюдение за процессом со стороны США и ЕС.