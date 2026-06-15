Москва15 июнВести.Более 50 тысяч жителей Приднестровья подали заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке с 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел непризнанной республики.
В ведомстве отметили, что упрощение процедуры получения гражданства имеет стратегическое значение для повышения безопасности и социальной защищенности населения региона. Заявление министерства приводит ТАСС.
Право на получение российского гражданства в упрощенном порядке жители Приднестровья получили после подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа 15 мая. Документ распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства старше 18 лет, постоянно проживающих на территории региона.