Москва8 июл Вести.Более 50 тыс. заявок на получение российского гражданства подали жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в первый месяц после подписания президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном приеме в гражданство России, заявил глава ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.

Только за первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тыс. заявок на получение российского гражданства приводит РИА Новости слова Красносельского

В Тирасполе ожидали такого наплыва обращений, поскольку Россия исторически всегда занимала особое место в жизни Приднестровья, подчеркнул Красносельский.

По его словам, немало семей в Приднестровье имеют родственников в России, многие люди учились и работали в России. Поэтому для значительного количества людей из Приднестровья российское гражданство является естественным продолжением этих связей.

Путин подписал в мае указ об особых правилах приема жителей ПМР в российское гражданство. Теперь жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Население Приднестровья составляет 455 700 человек, из которых почти 220 тыс. имеют российское гражданство.